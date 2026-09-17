الداخلية : فتح قلم نفوس بنت جبيل موقتا في سرايا صيدا اعتبارا من اليوم

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:



"في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، وحرصا منها على تأمين مصالح المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح قلم نفوس بنت جبيل، وذلك في مبنى سرايا صيدا كمركز بديل وموقت، اعتبارا من اليوم الخميس الواقع فيه 17/9/2026.



ويأتي هذا الإجراء بهدف تأمين استمرارية العمل وإنجاز المعاملات وطلبات بيانات القيد العائدة إلى المواطنين التابعين لقلم نفوس بنت جبيل، وذلك وفقا للمستندات والإمكانات المتوافرة".