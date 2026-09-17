اجتماع لبحث إعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزي في بيروت... سلام: للإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً حضره وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، وخُصّص الاجتماع لبحث إعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزي في بيروت.



وجرى خلال الاجتماع عرض واقع السوق والخطوات المطلوبة لإعادة تشغيله، ولا سيما معالجة العوائق الإدارية واللوجستية القائمة، وتأمين الظروف اللازمة لإعادة افتتاحه وتنظيم العمل فيه.



وشدّد الرئيس سلام على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيل السوق، بالتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية وبلدية بيروت.