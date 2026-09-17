الرئيس الجميل استقبل الهزاع: لتكن العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس الندية والإحترام المتبادل

إستقبل الرئيس أمين الجميل في مكتبه في بيت المستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، واستعرض معه الأوضاع الراهنة في ضوء الأحداث المتداخلة في المنطقة.



ولفت الرئيس الجميّل في خلال الاجتماع، وفق بيان، الى "أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات تمحو آثار الذاكرة الأليمة، وتخطو بالعلاقات بين البلدين على أسس الندّية والاحترام المتبادل".



وتناولت المحادثات اللجان التي تشكلت بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة الموروثة من النظام السوري السابق، كما واعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين واعادة صياغتها بما يخدم البلدين.