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السفير عيسى: واشنطن ملتزمة دعم سيادة لبنان ونجاح اتفاق الإطار

أخبار لبنان
2026-09-17 | 13:49
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السفير عيسى: واشنطن ملتزمة دعم سيادة لبنان ونجاح اتفاق الإطار
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السفير عيسى: واشنطن ملتزمة دعم سيادة لبنان ونجاح اتفاق الإطار

نقلت السفارة الأميركية في بيروت عن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى قوله إنه شارك اليوم، في مؤتمر استضافته المملكة الأردنية والحكومة الفرنسية، ركّز على تعزيز مؤسسات الأمن في لبنان ودعم جاهزيّتها وقدراتها على المدى الطويل.
وأوضح أن هذا المؤتمر كان فرصة مهمة لجمع الشركاء، وتبادل الأفكار، وتنسيق الدعم المقدَّم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وأكد عيسى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة دعم سيادة لبنان والعمل مع شركائها من أجل الدفع قدماً من أجل نجاح اتفاق الإطار.

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