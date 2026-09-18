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عون يطلع سلام على نتائج لقاءاته في باريس ومداولات الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش

أخبار لبنان
2026-09-18 | 04:02
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عون يطلع سلام على نتائج لقاءاته في باريس ومداولات الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش
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عون يطلع سلام على نتائج لقاءاته في باريس ومداولات الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد ولا سيما منها في الجنوب حيث تتوالى الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.

وأطلع الرئيس عون، الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة.

وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل وسيرأس سلام وفد لبنان اليها، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. 

كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة.

أخبار لبنان

جوزاف عون

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