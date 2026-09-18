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رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة ناقش مشروع مرسوم إنشاء شركة كهرباء لبنان والدراسات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية في طرابلس
أخبار لبنان
2026-09-18 | 11:21
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رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة ناقش مشروع مرسوم إنشاء شركة كهرباء لبنان والدراسات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية في طرابلس
ترأس أمس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، بحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العمل محمد حيدر، العدل عادل نصار، الطاقة والمياه جو الصدي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، ووزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بالتكليف القاضي محمود مكية، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي وفريق عمله، الخبير القانوني لدى المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة المحامي طارق دندشلي، وعضو الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء دانيال جحا.
وناقش المجلس الدراسات المالية والتقنية والقانونية المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وأحال ملف المشروع على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، تمهيدا للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص وفقا لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته.
كما ناقش المجلس مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء شركة كهرباء لبنان وتقييم أصولها وفصل أنشطتها والنظام التأسيسي للشركة، وتقرر إرجاء البت في المشروع لمزيد من الدرس.
واستكمل المجلس اجتماعاته اليوم، حيث ناقش الدراسات المالية والتقنية والقانونية والبيئية والاجتماعية التي تقدمت بها مؤسسة التمويل الدولية بشأن مشروع إنشاء محطة تغويز عائمة (FSRU) ومحطة كهرباء جديدة في دير عمار (2).
وبعد المناقشات، وافق المجلس على نتائج الدراسات وقرر إحالة ملف المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً للبدء بإجراءات اختيار الشريك الخاص وفقاً لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديلاته.
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