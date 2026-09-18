عشية زيارته إلى واشنطن ونيويورك... سلام يبحث مع بري تطورات الجنوب ولقاءاته المرتقبة

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عشية توجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية، اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في آخر التطورات، ولا سيما في الجنوب، وفي المواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن.