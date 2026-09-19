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لقاء بيروتي جامع في دارة النائب فؤاد مخزومي تكريماً لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية
أخبار لبنان
2026-09-19 | 13:35
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لقاء بيروتي جامع في دارة النائب فؤاد مخزومي تكريماً لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية
أقام رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في دارته مأدبة غداء تكريماً لرئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية المهندس وليد كبي وأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة، واحتفاءً بفوزهم في الانتخابات، في حضور رئيس المحكمة الشرعية العليا الشيخ الدكتور محمد عساف، والرئيس السابق للاتحاد الأستاذ محيي الدين كشلي، وعدد من الرؤساء السابقين للاتحاد، إلى جانب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وعدد من مرجعيات بيروت وفعالياتها وشخصياتها.
ورحّب مخزومي بالحاضرين، مؤكداً أن وجودهم يجسّد حضور بيروت بكل عائلاتها وأحيائها وفعالياتها، ومهنئاً رئيس الاتحاد وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة على انتخابهم، وموجهاً تقديره إلى الرؤساء السابقين وأعضاء الهيئات الإدارية السابقة على ما قدموه للاتحاد وبيروت.
وشدد مخزومي على أن انتهاء الانتخابات يعني بدء مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل المشترك، داعياً إلى أن يبقى الاتحاد بيتاً جامعاً لكل العائلات والآراء، وأن تتكامل فيه خبرة الكبار مع طموح الشباب، مع إعطاء النساء دورهن الكامل والحفاظ على التواصل مع أبناء بيروت في الاغتراب. وأكد أن ثقة أهالي بيروت به تمثل أمانة يحملها، وأنه سيواصل الدفاع عن حقوقهم ومتابعة مطالبهم، ولا سيما في ما يتعلق بالتعليم والعمل والفرص، ودعم العائلات المنهكة ورعاية كبار السن والحفاظ على تراث بيروت وهويتها ونسيجها الاجتماعي.
كما جدد مخزومي التأكيد على أن الأمان يأتي في مقدمة حقوق أهل بيروت، مشدداً على ضرورة أن تكون العاصمة خالية من السلاح غير الشرعي، وأن يكون أمنها في عهدة الجيش والقوى الأمنية وحدها، تحت سلطة الدولة والقانون.
ودعا مخزومي إلى تعزيز التعاون بين اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ونواب بيروت وبلديتها ومؤسسات الدولة والجمعيات والهيئات الأهلية، بما يساهم في تحديد الأولويات ومتابعة مطالب أبناء العاصمة وتحقيق نتائج ملموسة في حياتهم.
من جهته، شكر كبي النائب مخزومي على دعوته الكريمة ولفتته تجاه الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد يشكل أسرة واحدة تضم الرؤساء السابقين والهيئات الإدارية السابقة والهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة من الجمعيات العائلية.
وشدد كبي على أن انتهاء الانتخابات يجب أن يعني انتهاء الاصطفافات، والانتقال من المنافسة إلى الشراكة ومن الحسابات الانتخابية إلى العمل المؤسساتي، مؤكداً أن الاتحاد سيكون جامعاً لكل عائلات بيروت من دون استثناء.
وأشار إلى أن الهيئة الإدارية الجديدة ستعمل على تطوير الاتحاد من خلال الحوكمة والشفافية والمكننة، وتحديث قاعدة بيانات العائلات وتعزيز التواصل معها، ووضع آليات واضحة للشكاوى والاقتراحات والمتابعة، إلى جانب الاستثمار في الإنسان البيروتي، ولا سيما الشباب والمرأة والكفاءات، ودعم التعليم والتدريب وفرص العمل وريادة الأعمال، وتعزيز برامج التكافل الاجتماعي.
كما أكد التزام الاتحاد بالحفاظ على هوية بيروت وذاكرتها وتراثها وتوثيق تاريخ عائلاتها وأحيائها وشخصياتها، مشدداً على أن يد الاتحاد ممدودة إلى الجميع، وأن المرحلة المقبلة ستكون للعمل من أجل اتحاد جامع وحديث وشفاف وفاعل.
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