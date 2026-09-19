الجيش: إجراء تمارين تدريبية في منطقتَي وطى الجوز - كسروان والعاقورة - جبيل

ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في منطقتَي وطى الجوز - كسروان والعاقورة - جبيل اعتبارًا من 20 /9 /2026 ولغاية 31 /10 /2026 ضمنًا، ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.