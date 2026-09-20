الراعي: الجنوب ليس ورقة تفاوض بل أرض لبنانية وأهله لهم حق الأمن والاستقرار

وفي ختام القداس، تم منح ميدالية سيدة ايليج للمطران ميشال عون والعلامة السيد علي الامين.

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس التكريمي لشهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة سيدة إيليج، سلطانة الشهداء في ميفوق – القطارة.ورأى الراعي، خلال عظته، أن الجنوب "ليس ورقة تفاوض، إنما هو أرض لبنانية"، موضحا أن أهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار. وطالب بوقف الاعتداءات وحفظ الأرض والحقوق.وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أكد الراعي تأييده "لكل مسار سياسي ودبلوماسي جدّي" من شأنه حماية لبنان وتجنيبه الحرب، وتحقيق الانسحاب وصون الحقوق والسيادة والأمن والاستقرار.وتطرق البطريرك الراعي إلى الواقع الداخلي، مشدداً على حاجة لبنان اليوم إلى رجال دولة يضعون الوطن فوق مواقعهم، وإلى مجتمع يرفض لغة التحريض، وإعلام يتبنى كلمة مسؤولة لا تحوّل الاختلاف إلى عداوة، إضافة إلى تربية في البيوت لا تورّث الأجيال الجديدة أحقاد الماضي.