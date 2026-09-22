وزير الداخلية طلب من المديرية العامة لقوى الأمن تكثيف جهودها لكشف هوية من يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق المطار

طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "تكثيف جهودها الأمنية لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وتوقيفهم بالسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".



وشدد الوزير الحجار على "ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية على طريق المطار، وتسيير دوريات والتشدد بالمراقبة، لتأمين سلامة المواطنين والحؤول دون تعريض حياتهم للخطر".