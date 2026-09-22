الوزير شحادة بحث مع تجمع الشركات اللبنانية في سبل تمكين لبنان من مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية، برئاسة باسم البواب، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما الوضع الاقتصادي، وسبل تمكين لبنان، بقطاعيه العام والخاص، من ولوج عالم الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.



وأطلع الوزير شحادة ، وفق بيان الوفد، على "آخر المستجدات المتعلقة بخطته لرقمنة القطاع العام، ولا سيما المساعي المبذولة للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 240 مليون دولار".



وأشار شحادة إلى "تحقيق تقدم جدي على هذا المسار، مؤكداً أن إنجاز هذا المشروع من شأنه أن ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة، ويجعل الدولة اللبنانية، بمختلف وزاراتها وأجهزتها، أكثر تطوراً وقدرة على مواكبة أعلى المعايير العالمية".



من جهته، عرض الوفد أمام الوزير شحادة نشاط التجمع في مجال تمكين الشركات اللبنانية من ولوج عالم الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه بالشكل الأمثل، إضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينفذها في هذا الإطار. وأوضح أن هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف التجمع الرامية إلى تمكين الشركات اللبنانية من الوصول إلى الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على تفوقها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواكبة الوزير شحادة لنشاط التجمع في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم التحول الرقمي في لبنان.