أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوزير شحادة بحث مع تجمع الشركات اللبنانية في سبل تمكين لبنان من مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

أخبار لبنان
2026-09-22 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوزير شحادة بحث مع تجمع الشركات اللبنانية في سبل تمكين لبنان من مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الوزير شحادة بحث مع تجمع الشركات اللبنانية في سبل تمكين لبنان من مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية، برئاسة باسم البواب، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما الوضع الاقتصادي، وسبل تمكين لبنان، بقطاعيه العام والخاص، من ولوج عالم الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأطلع الوزير شحادة ، وفق بيان الوفد، على "آخر المستجدات المتعلقة بخطته لرقمنة القطاع العام، ولا سيما المساعي المبذولة للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 240 مليون دولار". 

وأشار شحادة إلى "تحقيق تقدم جدي على هذا المسار، مؤكداً أن إنجاز هذا المشروع من شأنه أن ينقل لبنان إلى مرحلة جديدة، ويجعل الدولة اللبنانية، بمختلف وزاراتها وأجهزتها، أكثر تطوراً وقدرة على مواكبة أعلى المعايير العالمية".

من جهته، عرض الوفد أمام الوزير شحادة نشاط التجمع في مجال تمكين الشركات اللبنانية من ولوج عالم الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه بالشكل الأمثل، إضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينفذها في هذا الإطار. وأوضح أن هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف التجمع الرامية إلى تمكين الشركات اللبنانية من الوصول إلى الأدوات التكنولوجية الحديثة، ولا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على تفوقها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواكبة الوزير شحادة لنشاط التجمع في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم التحول الرقمي في لبنان.

أخبار لبنان

شحادة

الشركات

اللبنانية

تمكين

لبنان

مواكبة

الذكاء

الاصطناعي

LBCI التالي
نصار تفقد قصر عدل النبطية: سنعمل على إصلاح الاضرار وتأمين الخدمات القضائية رغم الصعوبات والتحديات
ناصر الدين شارك في ندوة حول متخصصة حول رعاية مرضى السرطان واتاحة الأدوية بتكلفة ميسّرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-29

تجمع الشركات اللبنانية يطلق أول ورشة متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي... البواب: الـAI أولوية لتعزيز تنافسية شركاتنا وإقتصادنا الوطني

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-07

كرامي تبحث في الأردن في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

شحادة تداول مع عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-08

افتتاح مختبر الذكاء الاصطناعي في مجمع كمال جنبلاط التربوي - راشيا برعاية تيمور جنبلاط​

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف

LBCI
أخبار لبنان
13:37

الهيئة السياسية للتيار الوطني: الحكومة تصم آذانها عن صوت الناس وترعى فوضى الأسعار

LBCI
أخبار لبنان
13:37

سلام والعليمي في نيويورك: تأكيد على بسط سلطة الدولة وخفض التصعيد في لبنان واليمن

LBCI
أخبار لبنان
13:33

سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-04-15

أمن الدولة: إقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر غير مستوفٍ للشروط الصحية في بحنين

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-23

عون استقبل حاكم مصرف لبنان وهنأه على انتخابه رئيسًا لمجلس محافظي صندوق النقد العربي... سعيد: سنعمل لإستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-01

الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح متوسطة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان الليلة الماضية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-20

روسيا تتوعّد بـ"تكثيف" ضرباتها على كييف ردا على هجمات بالمسيّرات يوم الانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف

LBCI
أخبار لبنان
13:33

سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من نيويورك... ضغط أميركي على إيران ومساعٍ لإبقاء باب التفاوض مفتوحًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني

LBCI
أخبار دولية
13:20

وفد سوري رفيع في بيروت لبحث الاستثمار وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تمدّد الطوارئ الحربية حتى 6 تشرين الأول وسط ترقّب للتصعيد مع إيران ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لا تغيير ولا تعديل... الحكومة باقية بموافقة الراعي الإقليمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:27

تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
منوعات
05:04

أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال

LBCI
حال الطقس
01:47

طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

LBCI
فنّ
05:30

سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:17

رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع في أسعار المحروقات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More