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رابطة موظفي الادارة العامة: للالتزام التام بالإضراب الأربعاء والخميس هذا الأسبوع والتعطيل القسري كل يوم الجمعة

أخبار لبنان
2026-09-22 | 14:53
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رابطة موظفي الادارة العامة: للالتزام التام بالإضراب الأربعاء والخميس هذا الأسبوع والتعطيل القسري كل يوم الجمعة
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رابطة موظفي الادارة العامة: للالتزام التام بالإضراب الأربعاء والخميس هذا الأسبوع والتعطيل القسري كل يوم الجمعة

صدر عن "رابطة موظفي الادارة العامة" بيان يؤكد ما كان ورد في بيان الرابطة السابق من "مطالب أساسية"، ويدعو "كل العاملين في الإدارة العامة والبلديات، وكل متضرر من تجاهل الحكومة لمطلب رفع بدل النقل، إلى االالتزام التام بالإضراب الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، مع التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، بخاصة وأن أسعار المحروقات ما زالت ترتفع في لبنان، مع هبوط النفط عالمياً مما يثير التساؤل حول النزاهة والشفافية في تسعير صفيحة البنزين، وهل هناك مكاسب خاصة لرؤوس الأموال، على حساب المواطنين؟".

 وأكدت الرابطة بأنها ستكون في مقدمة التحركات  التي سنصل إليها قريباً في القطاع العام والنقابات العمالية.

كما وتوجهت بالشكر إلى النائب بلال عبد الله على تبنيه مشروعا مقدما منها، ينص على إعطاء درجات استثنائية لكل من يحمل شهادات عليا تفوق الشهادة المطلوبة للوظيفة".

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