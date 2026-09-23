الرئيس عون أمام وفد تجمّع "أمّ النور": لن نتهاون في مكافحة ترويج المخدّرات والقضاء على شبكات المروّجين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد تجمّع "أمّ النور" أن "مسؤولية مكافحة المخدّرات مشتركة بين الدولة والأهل والمدرسة والجامعة"، ولفت إلى أن "علاج المدمنين مهمّ، والأهمّ هو التوعية لتفادي الوقوع في آفة الإدمان"، مشددا على أن " القوى الأمنية لن تتهاون في مكافحة ترويج المخدّرات والقضاء على شبكات المروّجين".

