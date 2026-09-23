رئيس الجمهورية: على كل ارهابيّ أن ينال عقابه العادل

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ توقيعه على قانون تخفيض العقوبات "لا يطال المجرمين الذين تلطخت ايديهم بالدماء”.

وشدّد على أنّ "الارهاب لا طائفة ولا دين له، ويجب أن ينال كل ارهابيّ عقابه العادل ورفع الظلم عمن يتعرض له".

ولفت الى أنّ ما يهمه "هو المصلحة العامة"، قائلًا: "انا لا اتأثر بالتضخيم الاعلامي ولا بالضغط السياسي، بل ارضي قناعاتي وضميري".

وأبرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مهنئًا باليوم الوطنيّ للمملكة العربية السعودية.

وأكّد "تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم الى جانبه".