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سلام يلتقي ولي عهد الكويت وملتقى اقتصادي واستثماري لبناني-كويتي في القريب العاجل

أخبار لبنان
2026-09-23 | 13:28
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سلام يلتقي ولي عهد الكويت وملتقى اقتصادي واستثماري لبناني-كويتي في القريب العاجل
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سلام يلتقي ولي عهد الكويت وملتقى اقتصادي واستثماري لبناني-كويتي في القريب العاجل

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وجرى في خلال الاجتماع البحث في العلاقات التاريخية والأخوية بين لبنان والكويت وسبل تعزيزها، وفي التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان، ولا سيما في ضوء أوجه التشابه بين نظاميهما السياسيين القائمين على التعددية والحياة البرلمانية.

كما تناول البحث آخر التطورات في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتجنيبها المزيد من المواجهات. وجدد الرئيس سلام إدانته للاعتداءات التي طالت دولة الكويت، مؤكداً تضامن لبنان معها ووقوفه إلى جانبها.

من جهته، جدد ولي العهد الكويتي دعم بلاده للبنان، وأعرب عن رغبة الكويت في توسيع استثماراتها فيه. وشكر الرئيس سلام الكويت على دعمها المتواصل للبنان، ولا سيما في قطاع الطاقة، مثمناً مساهمتها المرتقبة في تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، ومقدّراً إبقاء لبنان ضمن أولوياتها رغم الصعوبات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على عمليات التصدير والشحن.

وعرض الرئيس سلام فرص الاستثمار المتاحة في لبنان، ولا سيما في مشاريع البنى التحتية والنقل والطاقة ومشاريع الربط الإقليمي، فيما أبدى ولي العهد الكويتي استعداد بلاده لتعزيز التعاون والاستثمار في هذه المجالات.

كما أكد الرئيس سلام جاهزية المرافئ اللبنانية للمساهمة في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير من الكويت وإليها، واتفق الجانبان على العمل على توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وعقد ملتقى اقتصادي واستثماري لبناني-كويتي في أقرب وقت ممكن.
 
 

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