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رجي أعرب لوزيرة الخارجية الأيرلندية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ بعد مغادرة اليونيفيل

أخبار لبنان
2026-09-23 | 16:45
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رجي أعرب لوزيرة الخارجية الأيرلندية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ بعد مغادرة اليونيفيل
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رجي أعرب لوزيرة الخارجية الأيرلندية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ بعد مغادرة اليونيفيل

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في نيويورك، اجتماعًا مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية هيلين ماكنتي، جرى خلاله البحث في الأوضاع في لبنان والصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل".

وأعرب رجي عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلّفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجدّدًا تمسّك الحكومة اللبنانية بوجود دولي في الجنوب.

كما وتناول اللقاء اتفاق الإطار الموقّع مع "إسرائيل"، برعاية أميركية، شارحا أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثّل في استمرار "إسرائيل" في اعتداءاتها من جهة، ورفض "حزب الله" التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة من جهة أخرى.

خلال اللقاء أثارت الوزيرة الإيرلندية مسألة مقتل جنود من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، مستفسرةً عن مآل التحقيقات، وهل جرت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

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