لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

نشر رئيس الحكومة نواف سلام فيديو يتضمن مقتطفات من لقاءاته ونشاطاته خلال اليومين الماضيين، عقب افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار سلام، في منشور على منصة "إكس"، الى أنه شارك في القمة الأميركية متعددة الأطراف إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وسوريا وتركيا، وترأس الاجتماع الرفيع المستوى تحت عنوان «ما بعد الأزمات» الذي عُقد بدعوة مشتركة من لبنان والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت الى أنه عقد لقاءات مع "رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، والرئيس الروماني نيكوشور دان، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس السوري أحمد الشرع، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات ريم الهاشمي".

وأوضح سلام أن البحث خلال هذه اللقاءات تركز على تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من المواجهات، وتعزيز علاقات لبنان العربية والإقليمية والدولية على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المشتركة.

كما تناول البحث توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والربط الإقليمي، ولا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والبنى التحتية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات الحكومية.

وأكد سلام مواصلة العمل في لبنان على الإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها وحدها.

وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، شدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، بما يساهم في تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.

وفي ملف «اليونيفيل»، أشار سلام إلى أهمية التحضير من الآن لمرحلة ما بعد القوة الدولية وتفادي أي فراغ في الجنوب، من خلال صيغة تؤمّن استمرار وجود دولي يضطلع بمهام المراقبة والإفادة والتواصل، تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

كما شدد على ضرورة حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يساهم في استعادة الخدمات الأساسية، وتثبيت عودة الأهالي وتعزيز صمودهم في المناطق المتضررة.