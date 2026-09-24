رسامني يفتتح أشغال تأهيل طريق ضهر البيدر... المشروع يشمل معالجة 8 نقاط انهيار وإعادة تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيطه وفق المواصفات

أكد وزير الأشغال والنقل فايز رسامني أن الوزارة تمكّنت من اعتماد مشروع متكامل لتأهيل طريق ضهر البيدر بكلفة أدنى بكثير، من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة، مشددًا على أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الجودة، بل إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق فعلًا وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وأوضح رسامني، خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر، أن المشروع يشمل معالجة وتدعيم 8 نقاط انهيار، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق وتزفيته وتخطيطه.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت العمل على الطريق ليكون أكثر أمانًا، بتنفيذ مطابق للمواصفات، قائلا: «عندما تنتهي الورشة سيكون الطريق الدليل».

وفي ملف إنارة الطرق، أعلن رسامني أن المشاريع تشمل إنارة كل طرقات وأوتوسترادات لبنان، باعتبارها أساسية، موضحًا أن الإنارة ستكون هجينة بين الكهرباء والطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الوزارة طلبت من الاستشاريين المساعدة في مراقبة المشاريع التي تُسلّم إلى المتعهدين، لعدم توافر القدرة البشرية الكافية داخل الوزارة.

وأكد أن الاستشاري والمتعهد المسؤولين عما حصل من انهيارات في المنصورية والمكلس خلال الشتوة الماضية سيُحاسبان.