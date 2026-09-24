مصادر دبلوماسية للـLBCI: حزمة الـ505 ملايين يورو التي أقرّها الاتحاد الأوروبيّ للبنان ليست جديدة بالكامل

أكّدت مصادر دبلوماسية للـLBCI أنّ حزمة الـ505 ملايين يورو، التي أقرّها الاتحاد الأوروبيّ للبنان ليست حزمة جديدة بالكامل بل تشكّل الدفعة الثانية من الحزمة التي أعلنتها فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار 2024، والمخصصة للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.

وأوضحت المصادر أنّ الحزمة الجديدة ستغطي عامي 2026 و2027.

وقالت: “ستتوزع الـ505 ملايين يورو على دعم الخدمات الأساسية، ولا سيما التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه، إضافة إلى دعم الإصلاحات والمؤسسات، والتعافي الاقتصاديّ، والقطاع الأمنيّ وإدارة الحدود، ومساعدة المناطق المتضررة من النزاعات”.