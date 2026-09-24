جابر بحث مع مصدري الخضار والفاكهة تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية: الحكومة مستعدة للتعاون لدعم هذا القطاع

استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفدا من "نقابة مستوردي ومصدّري الخضر والفاكهة"، في حضور مستشاره للشؤون الجمركية العميد عبد المطلب الحناوي، وتم عرض واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع، والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية.



وعقب اللقاء، أكد جابر "أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني، ولا سيما بعد إزالة عدد من العقبات التي كانت تعترض عبور الشاحنات، إلى جانب تعزيز إجراءات التدقيق في حمولاتها من خلال تشغيل الجمارك لأجهزة المسح الضوئي (السكانر) في منطقة المصنع وفي المرافئ".



وأوضح جابر أن الوفد عرض عدداً من المشكلات والمطالب، من بينها مستحقات تعود إلى سنوات سابقة لدى مؤسسة إيدال لم يحصل عليها المصدرون"، مشيراً إلى "أن هذا الموضوع سيجري بحثه والتشاور بشأنه داخل الحكومة بهدف التوصل إلى تسوية مناسبة".



وأضاف جابر أن ”البحث تناول أيضاً إمكان تقديم تسهيلات أو إعفاءات جمركية لاستيراد شاحنات جديدة مخصّصة للتصدير، ولا سيما الشاحنات المبرّدة، في ظل النقص في أعداد الشاحنات المجهزة لهذه الغاية، بما يساعد على تأمين وسائل نقل ملائمة للمسافات الطويلة وتعزيز وصول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق العربية والخليجية".



وأشار إلى "أن أي إعفاءات جمركية من هذا النوع تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء"، مؤكداً "أن مطالب النقابة ستُبحث مع رئيس الحكومة والوزراء المختصين تمهيداً لعرض ما يلزم منها على مجلس الوزراء".



ونوّه جابر بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة من خلال اتصالاته وجولاته في الدول المجاورة بهدف تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية وفتح مزيد من الأسواق أمامها، مؤكداً "استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم هذا القطاع وتنشيط حركة التصدير".