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بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام

أخبار لبنان
2026-09-24 | 07:25
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بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام
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بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام

بحث رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول فوزي خليفة مع رئيس الغرفة الأولى لدى ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضى ناصر يرافقه عضو مجلس إدارة الهيئة المحامي كابي دعبول، الجهود التي تقوم بها الهيئة لدفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام.

 

كما بحث المجتمعون سبل تحقيق إنجازات مرتقبة لا سيما أنشطة الاستطلاع المنوي تنفيذها قريبًا في الرقعة رقم 8 تمهيدًا لحفر بئر استكشافية في العام 2028، والعمل على ترشيق القوانين والأنظمة العائدة لقطاع البترول في سبيل استقطاب الشركات المستثمرة في المياه البحرية اللبنانية

وتأتي هذه الزيارة للقاضي عبد الرضى ناصر كرئيس للغرفة الأولى لديوان المحاسبة التي تتولى قانونًا الرقابة المسبقة واللاحقة في آن على عمل الوزارات والمؤسسات العامة المتعلقة بقطاع الطاقة.

 

وقد أثنى خليفة على دور ديوان المحاسبة كهيئة رقابية ضامنة للالتزام بالشفافية وبالقوانين المرعية الإجراء.

 

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