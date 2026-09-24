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سلام من نيويورك: لا أحد يفاوض باسم لبنان... ونريد انسحاب إسرائيل الكامل
أخبار لبنان
2026-09-24 | 12:59
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سلام من نيويورك: لا أحد يفاوض باسم لبنان... ونريد انسحاب إسرائيل الكامل
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.
ورحب الرئيس سلام بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية، مثمناً الدور الذي اضطلعت به في هذا المجال خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجاباً على لبنان.
وشدد الرئيس سلام على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، وألا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية. وأكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، وأن بلاده حرصت خلال اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد. كما أكد دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تطبيقاً للدستور.
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