أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام من نيويورك: لا أحد يفاوض باسم لبنان... ونريد انسحاب إسرائيل الكامل

أخبار لبنان
2026-09-24 | 12:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام من نيويورك: لا أحد يفاوض باسم لبنان... ونريد انسحاب إسرائيل الكامل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام من نيويورك: لا أحد يفاوض باسم لبنان... ونريد انسحاب إسرائيل الكامل

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار.

ورحب الرئيس سلام بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية، مثمناً الدور الذي اضطلعت به في هذا المجال خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجاباً على لبنان.

وشدد الرئيس سلام على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، وألا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية. وأكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، وأن بلاده حرصت خلال اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد. كما أكد دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تطبيقاً للدستور.
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

نيويورك:

يفاوض

لبنان...

ونريد

انسحاب

إسرائيل

الكامل

LBCI التالي
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الاقتصادية طالبت بتعليق رسم الـ300 ألف ليرة على البنزين وإلغاء ال3% من الرسم البيئي والرسم المفروض على الاستيراد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-22

رئيس الوزراء من نيويورك: حملتُ أولويات لبنان في مقدّمها ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ووقف اعتداءاتها

LBCI
خبر عاجل
13:05

سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: نؤكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية

LBCI
خبر عاجل
12:13

سلام خلال لقائه بزشكيان: أولويتنا هي انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها والمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها

LBCI
أخبار دولية
2026-08-04

مجلس السلام يقول إنّ إسرائيل لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح “حماس”

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:56

البستاني: المطلوب الانتقال من الدراسات والتوصيات إلى المشاريع وبناء شبكة اقتصادية متكاملة

LBCI
أخبار لبنان
13:43

رجّي بعد لقاء الرئيس الإيراني: لا مانع من مصافحة أي طرف… وقلنا ما يجب قوله انطلاقاً من الموقف السيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-14

الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وعلى الجميع التوجه لأقرب مكان آمن

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

الجزيرة: حريق في مكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكي.بي.آر الأميركيتين عقب هجوم بمسيرة في البصرة في العراق

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد عائلة في زوطر الشرقية

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-09

الحدث: تحطم مروحية في قاعدة السارة بليبيا ومقتل 5 أشخاص كانوا على متنها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الرئيس الصينيّ في البيت الأبيض... زيارة تاريخية واستقبال خاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بين الشارع وإمكانات الدولة لا حلول مستدامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات

LBCI
أخبار دولية
13:09

إسرائيل على تأهّب والأعين على كلمة نتنياهو لتقرير المصير

LBCI
أخبار دولية
13:00

الصين في واشنطن... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:25

بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام

LBCI
أخبار دولية
03:22

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته

LBCI
اسرار
23:44

أسرار الصحف 24-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
03:42

حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد

LBCI
أخبار لبنان
02:10

لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
00:19

سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن

LBCI
حال الطقس
04:25

طقس خريفي رطب مستمر

LBCI
أخبار دولية
01:48

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان بسبب الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More