البستاني: المطلوب الانتقال من الدراسات والتوصيات إلى المشاريع وبناء شبكة اقتصادية متكاملة

شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني في الطاولة المستديرة التي نظمتها "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسفارة النرويجية في لبنان، بعنوان "الحوار الوطني حول النهوض بالتنمية الاقتصادية من خلال الإصلاحات المؤسساتية في لبنان"، والتي تناولت نتائج دراسة حول المناطق الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية في لبنان وسبل تفعيلها.



وحضر الندوة وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، النائب غسان حصباني، السفيرة النرويجية هيلد هارلدساد، السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيللي، نائب السفير السعودي عبد الرحمن اليوسف، إلى جانب عدد من النواب والخبراء وأصحاب الاختصاص.



وفي كلمته، أكد البستاني أن "أهمية المناطق الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية تتجاوز إنشاء مناطق متفرقة، إلى بناء اقتصاد لبناني منتج قادر على خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق تنمية متوازنة".



وشدد على "ضرورة الانتقال من مفهوم "المناطق المتفرقة" إلى "الشبكة الاقتصادية الوطنية"، بحيث يكون لكل منطقة دور اقتصادي متكامل مع المناطق الأخرى".



وتوقف البستاني عند أهمية طرابلس والشمال، معتبراً أن "المدينة تمثل واقعًا اقتصادياً وطنياً وبوابة للبنان نحو الأسواق الخارجية، لما تمتلكه من مرفأ ومنطقة اقتصادية خاصة وقاعدة صناعية وحرفية وجامعات وموارد بشرية".



واقترح العمل على بناء "منظومة طرابلس الاقتصادية واللوجستية والتصديرية" عبر ربط المنطقة الاقتصادية بالمرفأ، وتطوير الخدمات اللوجستية والتخزين والتوضيب والتصدير، وإنشاء مركز للتصدير، وتطوير صناعات الأثاث والصناعات الغذائية، وتعزيز الابتكار الصناعي والرقمي وربط التعليم المهني بحاجات سوق العمل".



وأكد أن "التركيز على طرابلس لا يعني حصر التنمية فيها، بل إعطاء كل منطقة لبنانية دورها الاقتصادي، من الصناعة والتكنولوجيا في جبل لبنان، إلى التصنيع الزراعي والغذائي في البقاع وعكار والجنوب، والتنمية الصناعية اللامركزية في بعلبك ـ الهرمل، والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا والخدمات في بيروت".



ودعا البستاني إلى الانتقال "من التوصية إلى المشروع، عبر تحديد المشاريع والجهات المسؤولة والكلفة ومصادر التمويل والجداول الزمنية والنتائج القابلة للقياس".



واقترح في هذا الإطار إعداد "استراتيجية وطنية لشبكة المناطق الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية في لبنان، تكون طرابلس والشمال إحدى الحالات النموذجية الأولى لتطبيقها، على أن يتم تكييفها لاحقاً مع خصوصية كل منطقة لبنانية".



وأكد البستاني أن "لبنان لا يحتاج إلى الاختيار بين مناطقه، بل إلى إعطاء كل منطقة دورها الاقتصادي الصحيح ضمن شبكة وطنية متكاملة، بما يساهم في بناء اقتصاد منتج ومصنّع وقادر على التصدير وخلق فرص العمل والاستفادة من التكنولوجيا، ويوفر للشباب فرصاً للعمل والبقاء في مناطقهم".



وختم: "من طرابلس يمكن أن نبدأ، ومن كل مناطق لبنان يمكن أن نبني اقتصاداً وطنياً جديداً، قوامه الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا والتصدير وفرص العمل".