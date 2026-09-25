مخزومي: نعتزّ بما تحقّقه المملكة العربية السعودية من نهضة وإنجازات

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تشرفتُ بالمشاركة في الاحتفال الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت لمناسبة اليوم الوطني السعودي، بضيافة سعادة السفير فهد الدوسري وحضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية. مناسبة عزيزة نشارك فيها الأشقاء السعوديين فرحتهم، ونجدّد للمملكة قيادةً وشعباً أصدق التهاني وأطيب مشاعر المحبة والتقدير. نعتزّ بما تحقّقه المملكة من نهضة وإنجازات في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرؤية طموحة تفتح آفاق المستقبل وتمنح الشباب العربي أملاً وثقةً بأن الغد يمكن أن يكون أفضل. وللمملكة في قلوب اللبنانيين مكانة لا تختصرها الكلمات، فقد وقفت إلى جانب لبنان وشعبه في أصعب الظروف، وكانت سنداً لاستقراره وسيادته وعروبته. هذا الوفاء نحفظه بمحبة وامتنان، ونتمسّك بأخوّة راسخة تجمع شعبينا. كلّ عام والمملكة بخير وعزّ وازدهار".