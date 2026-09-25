فضل الله: لم نقفل الأبواب بوجه الحل السياسي ولكن نرفض الخضوع والاستسلام

حصر النائب حسن فضل الله المعركة الأساسية اليوم بتحرير الأرض وحماية الناس وإعادة النازحين إلى قراهم الجنوبية وإعمارها، مؤكداً أن حزب الله "ليس هاوي حروب" بل فُرضت عليه، وأن كل التحديات الأخرى "تهون أمام هذا التحدي".



وأعلن فضل الله، خلال الاحتفال التأبيني للمربي الأسير المحرر رفيق أحمد شرارة في مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي، تأييده للديبلوماسية والتفاوض غير المباشر "إذا أوصلا إلى التحرير"، رافضاً "الاستسلام والخنوع" الذي يكرّس الاحتلال، ومحمّلاً السلطة مسؤولية تثبيته عبر اتفاق الإطار.



واتهم الحكومة بالتخلي عن "مظلات دولية" كالقرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني 2024، والذهاب إلى اتفاق يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة، معتبراً أن بعض السلطة "يريد بقاء الاحتلال ورقة ضغط".



ودافع عن معركة علي الطاهر ووصفها بـ"المشرفة والتاريخية"، لافتاً إلى أن المقاومين صمدوا ثلاثة أشهر تحت القصف ورفضوا الاستسلام.



وكشف أن عدم حجب الثقة عن الحكومة جاء لمنع منحها "انتصاراً وهمياً"، وأن البقاء فيها يستند إلى تفاهم مع حركة أمل ولضرورات الشراكة الوطنية، واصفاً أداءها بـ"المتعثر" وبأنها "في مرحلة تقطيع وقت".



ورأى أن إيران ترفض أي اتفاق من دون لبنان، جازماً بأن الاحتلال يُطرد "بالصمود والمقاومة".