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الرئيس عون: دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون
أخبار لبنان
2026-09-26 | 03:33
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الرئيس عون: دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون
تقدّم الرئيس جوزاف عون بالتهنئة من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس والضباط وسائر العاملين في الجهاز، في مناسبة العيد الحادي والأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة.
وعبّر عن اعتزازه بأمن الدولة الذي شكّل، منذ نشأته، رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام.
وأوضح أنّ الجهاز، ولا سيما خلال العامين الماضيين، أثبت أنه يستعيد عافيته ودوره الطبيعي بثقة واقتدار، بعد محاولات تحجيمه وتهميشه.
وقال: “استعاد أمن الدولة موقعه صمّام أمان في مكافحة الفساد وكشف شبكاته وضبط التجاوزات التي تهدر المال العام وحقوق المواطنين”.
وشدد على ان دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث يُحاسَب المرتكب ويُصان المال العام وتُستعاد ثقة المواطن بإدارته.
واكد مواصلة الدولة دعم الجهاز وتعزيز إمكاناته وقدراته، ليبقى مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ركيزةً تحمي البلاد وأهلها والمقيمين فيها.
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