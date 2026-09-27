رابطة موظفي الإدارة العامة: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة

صدر بيان عن رابطة موظفي الإدارة العامة، ذَّكَّرت فيه بـ"مطالبها الأساسية التّالية

1. رفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل 10 ليترات من البنزين.

2. ربط بدل صفيحة البنزين في المرسوم ١٣٠٢٠، بالسعر الحقيقي لصفيحة البنزين.

3. إنصاف العاملين في الإدارة العامة، بمسمياتهم كافّة، وفي البلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، وذلك من خلال إقرار قانون تصحيح للرواتب عادل ومنصف، يعيد القيمة الشرائية للرواتب قبل الأزمة، ويطبَّق على جميع القطاعات، بما فيها الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة وموظفيها، ودون تمييزهم عن العاملين في الإدارة العامة والبلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، مع الإبقاء على كافة التعويضات التي أقرت سابقاً، كبدل صفائح البنزين والمثابرة.

4. تأمين مقومات العمل والحضور اليومي، بما يحفظ كرامة الموظف، ويصون حقه في الوصول إلى عمله".

وأعلنت الرابطة الاستمرار في تحركاتها، ودعت إلى الالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس في 30 أيلول و1 تشرين الأول 2026 والاستمرار في الإقفال القسري كل يوم جمعة، الى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوات تأتي نتيجةً لاستمرار تجاهل المطالب"، وأنها "مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية، في حال لم تبادر الحكومة إلى معالجة الأزمة بصورة جديّة وفورية".