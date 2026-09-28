مخزومي لنعيم قاسم: لن نقبل بأن تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران

الشيخ نعيم قاسم، لن نقبل أن تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية، وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران. من جرّ لبنان إلى الحروب وترك أهله يدفعون الثمن، لا يملك أن يحاكم رئيس الجمهورية باسم الدستور، ولا أن يحاسب الحكومة على كارثة هو من تسبّب بها. الدستور ليس أداةً لابتزاز الدولة،…
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 28, 2026
الشيخ نعيم قاسم، لن نقبل أن تنصّبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية، وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران. من جرّ لبنان إلى الحروب وترك أهله يدفعون الثمن، لا يملك أن يحاكم رئيس الجمهورية باسم الدستور، ولا أن يحاسب الحكومة على كارثة هو من تسبّب بها. الدستور ليس أداةً لابتزاز الدولة،…