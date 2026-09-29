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لقاء سلام-بيسنت: الإصلاحات المالية والمصرفية ومكافحة الاقتصاد النقدي على طاولة البحث
أخبار لبنان
2026-09-29 | 00:23
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لقاء سلام-بيسنت: الإصلاحات المالية والمصرفية ومكافحة الاقتصاد النقدي على طاولة البحث
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، بحضور وزير المالية ياسين جابر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.
وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والولايات المتحدة، وعرض سلام التقدم الذي أحرزته الحكومة في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، والخطوات التي تعمل على استكمالها لمعالجة تداعيات الأزمة المالية وإعادة بناء القطاع المصرفي.
كما تم البحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي، وطلب سلام دعم الولايات المتحدة لجهود لبنان في التقدم في هذين المسارين وتأمين الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح والتعافي الاقتصادي.
كذلك، جرى البحث في جهود الحكومة لمكافحة الاقتصاد النقدي والحد من استخدام النقد خارج النظام المالي، وتعزيز الشفافية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتعزيز اندماجه في النظام المالي الدولي.
أخبار لبنان
نواف سلام
سكوت بيسنت
الإصلاحات
الاقتصاد النقدي
صندوق النقد الدولي
لبنان
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