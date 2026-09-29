الدفاع المدني: قتيل و13 جريحاً سورياً إثر تدهور سيارة "فان" في غلبون - قضاء جبيل

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني أن تدهور سيارة "فان" وسقوطها في وادٍ في بلدة غلبون – قضاء جبيل أسفر عن سقوط قتيل و13 جريحاً من الجنسية السورية.



وأفادت بأن عناصر من الدفاع المدني عملت على استخدام معدات القصّ وحبال الإنقاذ لسحب القتيل والجرحى من الوادي، كما تولّت إسعاف الجرحى ونقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.