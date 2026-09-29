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كرامي بحثت مع نواب قضايا تربوية
أخبار لبنان
2026-09-29 | 03:44
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كرامي بحثت مع نواب قضايا تربوية
استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، النائب وضاح الصادق، وتناول البحث مختلف الملفات والقضايا التربوية الراهنة المتعلقة بتجميع المدارس واختيار المديرين ومتابعة ملف الجامعة اللبنانية ، بالإضافة إلى قضايا إدارية ووطنية .
ثم استقبلت النائب زياد الحواط والنائب سيمون أبي رميا، وكان بحث في الحاجات التربوية والإدارية لمدارس منطقة جبيل ، وموضوع تجميع المدارس بهدف تأمين المقعد الدراسي لجميع المتعلمين من دون استثناء.
كذلك التقت النائب وائل أبو فاعور والدكتور وليد صافي، وتم البحث في القضايا التربوية والجامعية الراهنة.
أخبار لبنان
قضايا
تربوية
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