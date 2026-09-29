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نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
أخبار لبنان
2026-09-29 | 07:53
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نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
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نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن
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