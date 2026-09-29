الرئيس عون عرض مع رئيس "ايدال" واقع المؤسسة

عرض رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" ماجد منيمنة، نتائج عدد من اللقاءات والاتصالات التي أجراها في الخارج، ولا سيما خلال زياراته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والأجواء التي لمسها لدى المستثمرين حيال الفرص المتاحة في لبنان.

كما عرض، خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أبرز التحديات التي لا تزال تواجه المستثمرين، ولا سيما على صعيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، وسبل معالجتها بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار.

كما تناول البحث الخطوات المطلوبة لتطوير آليات تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين، والأفكار المطروحة في هذا الإطار، ومنها العمل على إنشاء منصة وطنية للاستثمار تجمع الفرص والمشاريع الاستثمارية وتسهّل التواصل مع المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب.

وعرض الرئيس عون مع منيمنة التطورات والجهود الجارية على أكثر من صعيد لتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلاد، مؤكداً "أهمية تفعيل دور «إيدال» وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يساعد على استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل.