"تكتل لبنان القويّ" دعا الحكومة إلى "مراجعة مقاربتها

دعا "تكتل لبنان القوي" بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الحكومة اللبنانية إلى "مراجعة مقاربتها في ما يتعلّق بالانصياع للمطالب الاسرائيلية، في ضوء ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في جنوب لبنان".

وذكّر التكتل في بيانه، بالسؤال الذي وجهه إلى الحكومة لتسليم المجلس النيابي نسخة عن الملحق الأمني السرّي لاتفاق الإطار ليطّلع على التزامات لبنان فيه ومدى تعارضه أو تطابقه مع السيادة اللبنانية وعن وجود أي جدول زمني ملزم للانسحاب الاسرائيلي وعن سبل بسط الدولة اللبنانية لقواها الذاتية الشرعية على الأراضي اللبنانية كافة".

ودعا "الرأي العام اللبناني إلى متابعة ما سيقوم به غداً الأربعاء من رصد لأعمال الحكومة في الورشة الخاصّة المعدّة لذلك في مجلس النواب إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً".