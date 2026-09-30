عيسى الخوري ممثلاً رئيس الحكومة في افتتاح معرض Project Lebanon: "إعادة الإعمار فرصة للصناعة لا عبئاً على الميزان التجاري"

مثّل وزير الصناعة جو عيسى الخوري رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في افتتاح الدورة السابعة والعشرين من معرض Project Lebanon، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض (IFP)، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية والصناعية، ومشاركة أكثر من 200 عارض.

ورأى عيسى الخوري أن "تنظيم هذا المعرض اليوم يأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة إلى لبنان، إذ لم تعد إعادة الإعمار مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبحت أولوية وطنية، في ظل وجود عدد كبير من القرى والمدن المتعطّشة لاستعادة الحياة والنهوض من جديد، وهي تحتاج إلى إعادة إعمار وتحديث بنيتها التحتية، من شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى الطاقة الشمسية وسائر القطاعات الحيوية".

وتابع: "عندما يلتقي أكثر من 200 عارض في لبنان، فإن ذلك يحمل رسالة واضحة يوجهها لبنان إلى الداخل والخارج، يؤكد من خلالها أنه جاهز لتوفير الفرص ومستعد لاستقبال الاستثمارات. كما أن ذلك يدل على أن العالم حاضر ليكون شريكاً في مسيرة إعادة الإعمار والاستثمار في لبنان".

وشدد عيسى الخوري على ضرورة أن تشكل مرحلة إعادة الإعمار فرصة حقيقية للصناعة اللبنانية، لا عبئاً إضافياً على الميزان التجاري، مجددا التأكيد أن كل منتج يُصنع في لبنان ويُباع داخل السوق اللبناني يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويعزز قدرتهم على البقاء والعمل في لبنان، وهم الميزة التفاضلية الأساسية للإقتصاد اللبناني".

وهنّأ عيسى الخوري IFP ورئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ألبير عون على تنظيم هذا المعرض بنسخته السابعة والعشرين مشيداً بالاستمرارية والجهد اللذين يبذلهما في سبيل دعم مسيرة إعادة الإعمار في لبنان ودعم القطاعات الاقتصادية اللبنانية.