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بوصعب بعد جلسة اللجان المشتركة : إقرار اقتراح تعزيز سياسات الرعاية واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات تبدأ عملها الاثنين

أخبار لبنان
2026-09-30 | 07:29
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بوصعب بعد جلسة اللجان المشتركة : إقرار اقتراح تعزيز سياسات الرعاية واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات تبدأ عملها الاثنين
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بوصعب بعد جلسة اللجان المشتركة : إقرار اقتراح تعزيز سياسات الرعاية واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات تبدأ عملها الاثنين

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور الوزراء كمال شحاده، تمارا الزين، نزار هاني وركان نصر الدين والنواب الاعضاء .



اثر الجلسة قال بوصعب:" أن اللجان بحثت خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين"، وأوضح أن الاقتراح الأول يتعلق بإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي المهن البصرية في لبنان، وقد جرى نقاش حوله وتباينت وجهات النظر بشأنه، فتم تشكيل لجنة فرعية لدراسته خلال مهلة شهر، تمهيداً لإقراره أو رفضه.



أما المشروع الثاني، فهو مشروع قانون وارد من الحكومة لإنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان، وقد تقرر أيضاً تشكيل لجنة فرعية لدراسته".



اضاف:"في ما يتعلق بمشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان فأن هذه الوزارة ضرورية، وقد تأخرنا في لبنان في إنشائها"، لافتاً إلى أن النقاش تركز في السابق على احتمال تداخل صلاحيات الوزارة المقترحة مع وزارات أخرى، ما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات والمصالح".



وأشار إلى أن "المشروع كان قد أعيد من الهيئة العامة إلى اللجان المشتركة، فتم تشكيل لجنة فرعية لدراسته خلال مهلة أسبوعين"، موضحاً أن "هناك ملاحظات على المشروع ومن الممكن الأخذ بها للوصول إلى تفاهم وإقرار المشروع".



وتابع:"كما بحثت اللجان في مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات"، وأوضح بوصعب أن "وزير الزراعة كان يتابع ملاحظاته بشأنه، وأنه تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة المشروع بصورة إضافية، ضمن مهلة زمنية محددة، تمهيداً لإقراره.



وفي المقابل، أقرّت اللجان بالإجماع اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي، بعدما اعتبرت أنه "أشبع درساً" في اللجان وأن إقراره ضروري".



وفي ملف الانتخابات النيابية، أشار بوصعب إلى أنه "بعد توقف عمل اللجنة الفرعية المكلفة بحث قوانين الانتخابات النيابية، حصل تأجيل للانتخابات"، معتبراً أن "القانون الحالي يتضمن ثغرات تستوجب التعديل".



وقال:" إن هناك اقتراحات عدة قيد البحث في اللجنة، منها ما يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، ومنها ما يهدف إلى تعديل القانون الحالي، إضافة إلى مقترحات لقوانين انتخابية جديدة".



وأكد بوصعب أن اللجنة الفرعية ستعاود عملها "بشكل جدي" ابتداءً من يوم الاثنين، لدراسة قانون الانتخابات، وذلك "كما وعدت الحكومة وكما جاء في خطاب القسم".

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