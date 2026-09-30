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الرئيس عون اكد امام وفد من مزارعي التفاح في تنورين مواصلة الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله النائب السابق بطرس حرب ووفداً من مزارعي التفاح في تنورين على ضرورة" اتخاذ إجراءات للحدّ من تأثير الأزمات العالمية والإقليمية على القطاع الزراعي"، واكد انه"سيواصل الاتصالات مع دول عربية لتسهيل تصريف التفاح اللبناني".