ناصر الدين: واهب واحد منح الحياة لثلاثة أشخاص

قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بجولة على مستشفيي الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت ومستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة الجعيتاوي - بيروت، حيث تفقد ثلاثة مرضى خضعوا لعمليات زرع أعضاء من واهب واحد منح الحياة لثلاثة أشخاص، فكانت عملية زرع قلب في مستشفى الرسول الأعظم، وعمليتا زرع كليتين لمريضين في مستشفى القديس جاورجيوس.



وأكد الوزير ناصر الدين خلال الجولة "إعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء على نفقة الوزارة، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية ستتولى وضع المراسيم التطبيقية لتنظيم القطاع في لبنان".



ورافق الوزير ناصر الدين النائب الدكتور علي المقداد والمدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان ومدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين.



في مستشفى الرسول



إستهل الوزير ناصر الدين الجولة في "مستشفى الرسول الأعظم" حيث كان في استقباله المدير العام حسين شقير والفريق الطبي الذي أجرى عملية زرع القلب، والمؤلف من البروفسور علي سيد أحمد، والبروفسور خليل جواد، والدكتور محمد صعب.



واطمأن الى صحة المريض الذي خضع قبل يومين لعملية زرع القلب، قبل أن يؤكد أن هذه العملية تشكل نموذجاً لسعي وزارة الصحة العامة في المرحلة الراهنة إلى إعادة تفعيل عمليات وهب وزرع الأعضاء في لبنان، بعدما توقفت هذه العمليات خلال السنوات الخمس الماضية.



وأعلن الوزير ناصر الدين عن "تشكيل هيئة تضم أطباء وممثلين عن المستشفيات الأكاديمية، مهمتها إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب الأعضاء في لبنان، على أن تعقد الهيئة اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة".



وأكد أن "عمليات زرع القلب والكلى والكبد التي تُجرى في هذا الإطار تتم على نفقة وزارة الصحة العامة، مشدداً على إيمان الوزارة بقدرة الأطباء والمستشفيات اللبنانية على النهوض واستعادة موقع لبنان على الخريطة الصحية، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي وما يتعرض له من عدوانية".



في مستشفى القديس جاورجيوس



وانتقل الوزير ناصر الدين إلى مستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الاشرفية ، حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي الدكتور زياد حيدر، المدير الطبي الدكتور صلاح الشويري، مديرة التمريض السيدة ماري شيبان، المدير المالي الاستاذ وائل النكد، مدير التواصل السيد جورج ديك، السيد اميل الرحباني، الدكتور ميشال الفغالي، الدكتور عزيز نجار من قسم جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية ممثلا الدكتور جو نهرا الذي أجرى عمليتي زرع الكلية.



وتفقد في وحدة العناية الفائقة المريضين اللذين خضعا لعمليتي الزرع مطمئنًا لصحتهما.



واشار الى ان "زيارته للمستشفى تحمل شقين، ويتمثل الشق الأول في توجيه الشكر لوقوف المستشفى إلى جانب اللبنانيين في مختلف الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، متوقفًا عند اللافتة التي وضعها المستشفى عند مدخله لذكرى الرابع من آب، مشيراً إلى أن هذا اليوم كان من أصعب الأيام بالنسبة إليه كجراح".



ونوه ب"التعاون القائم بين مستشفى القديس جاورجيوس ووزارة الصحة العامة في استقبال مرضى على نفقة الوزارة"، مضيفًا أن "قيمة التغطية باتت تقترب من السقف المحدد وقد تتجاوزه، معتبراً أن ذلك يفتح مرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص".



وأوضح أن "ما تطلبه الوزارة من المستشفيات الخاصة هو تقديم الفارق الذي تستطيع كل مؤسسة تحمله انطلاقاً من إمكاناتها"، مشيداً بإدارة المستشفى وبإيمانها بلبنان وبالدور الأكاديمي والصحي الذي يضطلع به.



أما الشق الثاني من الزيارة، فقال الوزير ناصر الدين إنه "يتعلق بعملية زرع الكلى، التي تشكل، بحسب تعبيره، تأكيداً على أهمية التبرع بالأعضاء في لبنان، ليس فقط من الناحية الطبية، بل أيضاً من منطلق إنساني وأخلاقي".



وقال: "إن الإنسان، عندما يغادر الحياة، يستطيع أن يمنح الحياة لشخص آخر، مشيراً إلى أن هذا الواهب منح الحياة لثلاثة أشخاص من خلال عمليات زرع القلب والكلى".



وأكد أن "القوانين تمنع الكشف عن هوية الواهب، "لكننا نصلي له في قلوبنا ومن خلال المرضى الذين سيواصلون حياتهم بعد عملية وهب الأعضاء".



وختم ناصر الدين بالتشديد على أن "القطاع الصحي اللبناني، مهما كانت الأزمات التي يمر بها البلد، يبقى قادراً على الاستمرار والنهوض، بفضل المستشفيات والأكاديميا والأطباء وكل العاملين في القطاع الصحي".