أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ناصر الدين: واهب واحد منح الحياة لثلاثة أشخاص
أخبار لبنان
2026-09-30 | 13:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
ناصر الدين: واهب واحد منح الحياة لثلاثة أشخاص
قام وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بجولة على مستشفيي الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت ومستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة الجعيتاوي - بيروت، حيث تفقد ثلاثة مرضى خضعوا لعمليات زرع أعضاء من واهب واحد منح الحياة لثلاثة أشخاص، فكانت عملية زرع قلب في مستشفى الرسول الأعظم، وعمليتا زرع كليتين لمريضين في مستشفى القديس جاورجيوس.
وأكد الوزير ناصر الدين خلال الجولة "إعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء على نفقة الوزارة، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية ستتولى وضع المراسيم التطبيقية لتنظيم القطاع في لبنان".
ورافق الوزير ناصر الدين النائب الدكتور علي المقداد والمدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان ومدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين.
في مستشفى الرسول
إستهل الوزير ناصر الدين الجولة في "مستشفى الرسول الأعظم" حيث كان في استقباله المدير العام حسين شقير والفريق الطبي الذي أجرى عملية زرع القلب، والمؤلف من البروفسور علي سيد أحمد، والبروفسور خليل جواد، والدكتور محمد صعب.
واطمأن الى صحة المريض الذي خضع قبل يومين لعملية زرع القلب، قبل أن يؤكد أن هذه العملية تشكل نموذجاً لسعي وزارة الصحة العامة في المرحلة الراهنة إلى إعادة تفعيل عمليات وهب وزرع الأعضاء في لبنان، بعدما توقفت هذه العمليات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأعلن الوزير ناصر الدين عن "تشكيل هيئة تضم أطباء وممثلين عن المستشفيات الأكاديمية، مهمتها إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب الأعضاء في لبنان، على أن تعقد الهيئة اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة".
وأكد أن "عمليات زرع القلب والكلى والكبد التي تُجرى في هذا الإطار تتم على نفقة وزارة الصحة العامة، مشدداً على إيمان الوزارة بقدرة الأطباء والمستشفيات اللبنانية على النهوض واستعادة موقع لبنان على الخريطة الصحية، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي وما يتعرض له من عدوانية".
في مستشفى القديس جاورجيوس
وانتقل الوزير ناصر الدين إلى مستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الاشرفية ، حيث كان في استقباله المدير العام التنفيذي الدكتور زياد حيدر، المدير الطبي الدكتور صلاح الشويري، مديرة التمريض السيدة ماري شيبان، المدير المالي الاستاذ وائل النكد، مدير التواصل السيد جورج ديك، السيد اميل الرحباني، الدكتور ميشال الفغالي، الدكتور عزيز نجار من قسم جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية ممثلا الدكتور جو نهرا الذي أجرى عمليتي زرع الكلية.
وتفقد في وحدة العناية الفائقة المريضين اللذين خضعا لعمليتي الزرع مطمئنًا لصحتهما.
واشار الى ان "زيارته للمستشفى تحمل شقين، ويتمثل الشق الأول في توجيه الشكر لوقوف المستشفى إلى جانب اللبنانيين في مختلف الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، متوقفًا عند اللافتة التي وضعها المستشفى عند مدخله لذكرى الرابع من آب، مشيراً إلى أن هذا اليوم كان من أصعب الأيام بالنسبة إليه كجراح".
ونوه ب"التعاون القائم بين مستشفى القديس جاورجيوس ووزارة الصحة العامة في استقبال مرضى على نفقة الوزارة"، مضيفًا أن "قيمة التغطية باتت تقترب من السقف المحدد وقد تتجاوزه، معتبراً أن ذلك يفتح مرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح أن "ما تطلبه الوزارة من المستشفيات الخاصة هو تقديم الفارق الذي تستطيع كل مؤسسة تحمله انطلاقاً من إمكاناتها"، مشيداً بإدارة المستشفى وبإيمانها بلبنان وبالدور الأكاديمي والصحي الذي يضطلع به.
أما الشق الثاني من الزيارة، فقال الوزير ناصر الدين إنه "يتعلق بعملية زرع الكلى، التي تشكل، بحسب تعبيره، تأكيداً على أهمية التبرع بالأعضاء في لبنان، ليس فقط من الناحية الطبية، بل أيضاً من منطلق إنساني وأخلاقي".
وقال: "إن الإنسان، عندما يغادر الحياة، يستطيع أن يمنح الحياة لشخص آخر، مشيراً إلى أن هذا الواهب منح الحياة لثلاثة أشخاص من خلال عمليات زرع القلب والكلى".
وأكد أن "القوانين تمنع الكشف عن هوية الواهب، "لكننا نصلي له في قلوبنا ومن خلال المرضى الذين سيواصلون حياتهم بعد عملية وهب الأعضاء".
وختم ناصر الدين بالتشديد على أن "القطاع الصحي اللبناني، مهما كانت الأزمات التي يمر بها البلد، يبقى قادراً على الاستمرار والنهوض، بفضل المستشفيات والأكاديميا والأطباء وكل العاملين في القطاع الصحي".
أخبار لبنان
الدين:
الحياة
لثلاثة
أشخاص
التالي
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-22
ناصر الدين شارك في ندوة حول متخصصة حول رعاية مرضى السرطان واتاحة الأدوية بتكلفة ميسّرة
أخبار لبنان
2026-09-22
ناصر الدين شارك في ندوة حول متخصصة حول رعاية مرضى السرطان واتاحة الأدوية بتكلفة ميسّرة
0
أخبار لبنان
2026-09-15
ناصر الدين أطلق مبادرة توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة غير الإنتقالية "الرعاية الأولية أولوية"
أخبار لبنان
2026-09-15
ناصر الدين أطلق مبادرة توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة غير الإنتقالية "الرعاية الأولية أولوية"
0
أخبار لبنان
2026-08-09
ناصر الدين وخريش افتتحا مركزًا للدفاع المدني في الشربين لتعزيز الجهوزية في الهرمل
أخبار لبنان
2026-08-09
ناصر الدين وخريش افتتحا مركزًا للدفاع المدني في الشربين لتعزيز الجهوزية في الهرمل
0
أخبار لبنان
2026-08-07
الوزير ناصر الدين جال في مستشفيي السيدة والصليب واعداً بزيادة السقوف: أنتم أولويّتنا
أخبار لبنان
2026-08-07
الوزير ناصر الدين جال في مستشفيي السيدة والصليب واعداً بزيادة السقوف: أنتم أولويّتنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:04
قتيلان صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا
أمن وقضاء
15:04
قتيلان صدما على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا
0
أخبار لبنان
15:01
وزير السياحة والآثار الأردني في لبنان لثلاثة أيام
أخبار لبنان
15:01
وزير السياحة والآثار الأردني في لبنان لثلاثة أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
0
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-05-12
استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن كاد يفقدها السمع لسنوات: "كنت أسمع صوت معدن يتحطم" (فيديو)
منوعات
2026-05-12
استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن كاد يفقدها السمع لسنوات: "كنت أسمع صوت معدن يتحطم" (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-09-17
رئيس الوزراء الكندي من البرلمان الأوروبي: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات
آخر الأخبار
2026-09-17
رئيس الوزراء الكندي من البرلمان الأوروبي: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات
0
حال الطقس
2026-06-28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2026-06-28
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
آخر الأخبار
02:10
غارة من مسيرة استهدفت النبطية الفوقا
آخر الأخبار
02:10
غارة من مسيرة استهدفت النبطية الفوقا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت
0
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:40
لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود
0
علوم وتكنولوجيا
13:32
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
علوم وتكنولوجيا
13:32
العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب
0
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
أمن وقضاء
13:26
مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟
0
أخبار دولية
13:04
طائرة فلاي دبي المتجهة الى اسرائيل كادت أن تتحطم... هذا ما حصل
أخبار دولية
13:04
طائرة فلاي دبي المتجهة الى اسرائيل كادت أن تتحطم... هذا ما حصل
0
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026
0
أخبار دولية
12:39
ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا
أخبار دولية
12:39
ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
04:16
طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
04:16
طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل
2
فنّ
13:11
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
فنّ
13:11
"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها
3
فنّ
07:03
الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح
فنّ
07:03
الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح
4
فنّ
08:27
صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي
فنّ
08:27
صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي
5
حال الطقس
02:14
طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع
حال الطقس
02:14
طقس متقلب مع انفراجات طيلة الأسبوع
6
اسرار
23:57
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦
اسرار
23:57
أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦
7
خبر عاجل
09:51
وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها
خبر عاجل
09:51
وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها
8
خبر عاجل
02:19
الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقا
خبر عاجل
02:19
الجيش: إصابة عسكري بجروح بليغة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لآلية للجيش إضافة إلى إصابة 3 مدنيين في منطقة النبطية الفوقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More