أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة المعلمين: حقوقنا لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية

أخبار لبنان
2026-10-01 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة المعلمين: حقوقنا لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نقابة المعلمين: حقوقنا لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية

اعلنت نقابة المعلمين في بيان انها "تحمّل وزير المال مسؤولية عدم صرف منحة الـ٢٠٠ مليار ليرة لبنانية المقرّة بقانون لصالح صندوق التعويضات، وطالبت بالإفراج الفوري عنها واستكمال إجراءات تحويلها من دون أي تأخير إضافي"، مؤكدة أن "تنفيذ القانون واجب على وزارة المال، وأن حقوق المعلمين والمتقاعدين لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية، في وقت تتآكل فيه قيمة هذه المبالغ وتتفاقم الأعباء المعيشية على المستفيدين منها. فإقرار المنحة لا يحقق غايته ما لم تُصرف وتصل إلى الصندوق".

وناشدت "الحكومة ووزير المال إدراج مبلغ الـ٤٥٠ مليار ليرة المتبقي ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٧، بنص واضح واعتمادات تضمن صرفه"، ودعت مجلس النواب إلى "تثبيت هذا الالتزام عند مناقشة الموازنة وإقرارها"، وشددت  على أن "دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق المعلمين والمتقاعدين مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليسا منّةً أو وعدًا يجوز تأجيله".

وطالبت بـ"جدول لصرف الـ٢٠٠ مليار بشكل عاجل، والتزام صريح بإدراج الـ٤٥٠ مليار في موازنة العام المقبل"، مؤكدة أنها "ستواصل متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق المستفيدين حتى التنفيذ الكامل".

أخبار لبنان

المعلمين:

حقوقنا

رهينة

المماطلة

والإجراءات

الإدارية

LBCI التالي
وزير الإعلام المحامي بول مرقص أطلع رئيس الجمهورية على مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي واللقاءات التي عقدها خلالها وبحث معه في شؤون الإعلام لاسيما تطبيق قانون الإعلام الجديد وورشة تحديث إذاعة لبنان التي بدأ العمل بها
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-04

التقدمي الاشتراكي: العدالة المؤجلة هي عدالة منقوصة ولا يمكن أن تبقى قضية انفجار المرفأ رهينة التعطيل والمماطلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-22

نقابة المعلمين طالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-27

الراعي: الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجَّلَين فالناس انتظروا طويلًا ومن حقهم أن يروا إصلاحًا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-09

نقابة المعلّمين: لصرف المستحقات والا سنتخذ الخطوات القانونيّة المناسبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:16

الأردن تحتفل بمرور ٢٠٠٠ سنة على معمودية المسيح وللبنان مكانة

LBCI
أمن وقضاء
06:15

مياه بيروت وجبل لبنان تعفي 85% من غرامات التأخير وتتيح تقسيط المتأخرات حتى 2028

LBCI
أخبار لبنان
05:30

وزير المال بحث مع موفد الرئيس الفرنسيّ للشؤون الاقتصادية مسار الإصلاحات

LBCI
أخبار لبنان
05:27

أبو فاعور مستغربًا تخفيض موازنة وزارة الأشغال: هل المطلوب معاقبة الوزارات المنتجة والوزراء المنجزين؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-04-17

لاعبتان من المنتخب الإيراني تكشفان بعد اللجوء: الدعم منحنا أملاً بمستقبل أفضل

LBCI
أخبار دولية
07:54

الطائرة التي هبطت في السعودية حملت ركابا إسرائيليين... فكيف يتعامل الداخل الإسرائيلي مع الحادثة؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-31

ترامب: إيران خسرت كل شيء وتتوسل لإبرام اتفاق لكن وسائل الإعلام لا تتحدث عن ذلك

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-07

الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا الأراضي المحتلة بمسيرات وصواريخ من الجيل الجديد عماد وقدر وخيبر متعدد الرؤوس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:40

لبنان وسوريا والأردن... طريق سياحي واحد وفرص استثمارية عابرة للحدود

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:32

العالم يدخل عصر الذكاء الفائق... فأين لبنان من مواكبة التحوّل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حادثة طائرة "فلاي دبي"... فرضيات عدة أمام الأمن الإسرائيلي ورفع حال التأهب

LBCI
أمن وقضاء
13:26

مخلفات من الحرب تنفجر في النبطية الفوقا وتسقط جرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

طائرة "فلاي دبي" هبطت 4 كيلومترات في 29 ثانية... ماذا حدث تقنيا في هذه الحالة؟

LBCI
أخبار دولية
13:04

طائرة فلاي دبي المتجهة الى اسرائيل كادت أن تتحطم... هذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-09-2026

LBCI
أخبار دولية
12:39

ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:11

"أجمل نعم نطق بها قلبي"... زينة مكي تفاجئ جمهورها بخبر ارتباطها

LBCI
فنّ
08:27

صدمة في تركيا... فحوص عفراء ساراتشوغلو تكشف آثار الكوكايين ومفاجأة في نتيجة أراس بولوت إينملي

LBCI
فنّ
07:03

الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح

LBCI
فنّ
09:43

"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"

LBCI
خبر عاجل
09:51

وزير الدفاع الإسرائيلي نقلا عن معلومات أولية: الواقعة على متن رحلة فلاي دبي كانت محاولة "هجوم إرهابي جهادي" والمهاجم كان ينوي تحطيم الطائرة مما سيؤدي إلى مقتل جميع من كانوا على متنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيت المقاصد يعيد فتح أبوابه… ومخطوطاته تروي تراث بيروت

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦

LBCI
صحة وتغذية
08:58

رائحة سرّة البطن قد تكشف مرضاً خطيراً مبكراً... إليكم ما كشفته احدث الدراسات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More