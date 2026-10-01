عربيد بحث في الجزائر تعزيز التعاون الاقتصاديّ والصناعيّ والتجاريّ

أجرى رئيس المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ اللبنانيّ شارل عربيد، يرافقه رئيس لجنة الاغتراب والعلاقات الخارجية في المجلس القنصل محمد الجوزو، سلسلة لقاءات مع مسؤولين جزائريين، على هامش زيارة الوفد الجزائر، للمشاركة في اجتماعات اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

وفي هذا الإطار، عرض عربيد مع وزير الصناعة فريد كورتل، سبل تعزيز التعاون الصناعيّ والاستثماريّ بين لبنان والجزائر، والفرص التي توفرها السوق الجزائرية، إضافة إلى أهمية التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين لإقامة مشاريع وشراكات مشتركة بين البلدين.

كما بحث مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، سبل تطوير المبادلات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية اللبنانية والجزائرية، وتعزيز حضور منتجات وخدمات البلدين في أسواقهما والأسواق الأفريقية.

وأكدت اللقاءات أهمية البناء على الإمكانات المتاحة والارتقاء بالتعاون الاقتصاديّ والتجاريّ إلى مستوى العلاقات الأخوية المميزة التي تجمع لبنان والجزائر.