وزارة الأشغال ستباشر بتنفيذ أعمال تأهيل الطريق المحاذية لسدّ القرعون

نتيجة الأضرار التي لحقت بالطريق المحاذية لجسم سدّ القرعون، والتي تربط بلدة مشغرة بسائر بلدات البقاع الغربي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة خلال الحرب الأخيرة وأدت إلى تضرّر الطريق في موقعين، ستباشر وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بتنفيذ أعمال تأهيل الطريق تمهيداً لإعادة فتحها أمام حركة المرور.



وتشمل الأشغال إنشاء عبارتين جديدتين في موقعي الضرر، وتنفيذ جدران دعم وأعمال الردم والتدعيم اللازمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتزفيت المقاطع المتضررة، وتركيب حواجز حماية معدنية في المواقع التي تستدعي ذلك.



وتأتي هذه الأعمال بهدف معالجة الأضرار الحاصلة، وتأمين سلامة الطريق واستقرارها، وضمان حركة مرور آمنة وسلسة، وإعادة هذا المحور الحيوي الذي يربط مشغرة ببلدات البقاع الغربي إلى وضعه الطبيعي.