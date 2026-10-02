سلام من سرية درك النبطية في كفرجوز: نحن هنا لنقول لضباط وعناصر قوى الأمن إن الدولة تقف إلى جانبكم

استهل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته اليوم الى النبطية من سرية درك النبطية في كفرجوز.



وقال سلام: "بدأت زيارتي اليوم من سرية درك النبطية، برفقة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لأؤكد أن عودة الدولة إلى الجنوب وتعزيز حضورها لا يقتصران على إعادة الإعمار وتأهيل المؤسسات، بل يعنيان أيضاً تعزيز حضور القوى الأمنية وتمكينها من القيام بواجباتها".



وأضاف: "نحن هنا اليوم لنقول لضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي إن الدولة تقف إلى جانبكم، وتقدّر كل ما تقومون به في هذه الظروف الصعبة. وفي المقابل، نطلب منكم أن تبقوا دائماً إلى جانب الناس، قريبين منهم، في خدمتهم وحماية أمنهم".