أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نواف الموسوي ردا على بيان "التيار الوطني الحر": وحده جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له

أخبار لبنان
2026-10-02 | 07:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نواف الموسوي ردا على بيان &quot;التيار الوطني الحر&quot;: وحده جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نواف الموسوي ردا على بيان "التيار الوطني الحر": وحده جبران باسيل يواصل تصدير أكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له

رأى النائب السابق نواف الموسوي أن جبران باسيل "الفاشل" يواصل وحده تصدير أكاذيبه الدونكيشوتية عبر بوق اختلق له. 

 

ورد على بيان "التيار الوطني الحر" قائلا: "ما كان هذا الجبران أهلاً حتى ليرأس نفسه لولا تنصيبه القسري بعد تهجير مناضلي التيار الأوائل والمستمرين فالتم حوله السماسرة و المنتفعون ممن غرفوا من فساده المالي و الإداري".

 

وأضاف: "لم يكن لهذا الجبران قيمة يوماً بذاته. ما كان ليكون وزيراً إلا لمن أراد توزيره كرمى لعيون العزيز الكبير ميشال عون، و ما كان ليكون له ذكر لولاه".

 

وتابع: "هذا الجبان لا يجرؤ على الاعتراف بأن طمعه في الرئاسة قوض جبهة داخلية عمل لها سماحة السيد الأسمى الذي رذله كلياً منذ أن رفع جلسته معه وامتنع عن لقائه بل حتى عن مخاطبته هاتفياً".

 

وأوضح الموسوي أنه "من يعود إلى أرشيف الاعلام وقتها يعرف كيف نبذ هذا الجبران".

 

وأشار الى أنه "لو كان له صديق أو رفيق لقلنا له ينصحه بالنزول عن هنجهيته التي تعبر عن عقد نقصه الكثيرة التي يظنها مجهولة و هي معروفة بل مشهورة".

 

وأكد أنه ليس معنياً "بتفنيد بيانه الاكذوبة فاللبنانيون حتى أقرب المقربين إليه لا يحبونه ولا يسوغونه لأنه شخص مقيت بغيض".

أخبار لبنان

الموسوي

"التيار

الوطني

الحر":

جبران

باسيل

يواصل

تصدير

أكاذيبه

الدونكيخوتية

اختلق

LBCI التالي
أكثر من 40 شاحنة قمح عالقة في المصنع... الترشيشي: نملك أذونات التصدير إلى الأردن ولا نعرف سبب الاحتجاز
المطارنة الموارنة ندّدوا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب: ندعو إلى دعم المفاوضات وحصر السلاح بيد الدولة والتقدّم في الإصلاح الاقتصادي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-09-27

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-12

النائب ابراهيم الموسوي بعد انسحاب أعضاء تكتل الوفاء للمقاومة: انسحبنا للأسباب نفسها التي انسحب من أجلها نواب التيار الوطني الحر فلا يجوز لأحد أن يمنع وزير من الإدلاء برأيه

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-15

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: الحكومة وعدت بالحياد فاصبحت حكومة المحاور ووعدت بحماية السلم الاهلي ففتحت باب الفتنة ووعدت بحصرية السلاح فكلفت الاحتلال به

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:58

قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع

LBCI
أخبار لبنان
11:17

عون وسلام يبحثان نتائج جولة سلام وخطوات معالجة الأوضاع المعيشية

LBCI
أخبار لبنان
10:49

عون والحاج يبحثان توسيع خدمات الإنترنت وتعزيز قطاع الاتصالات

LBCI
أخبار لبنان
10:40

السفارة البريطانية: كولينز اختتم زيارته للبنان بتأكيد الالتزام بدعم جهود تعزيز الأمن والمحافظة على السيادة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

البابا لاون جدد تعيين المطران سويف عضوا في دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان

LBCI
فنّ
2026-05-04

كاميرون دياز تفاجئ الجمهور مجددًا… نجمة هوليوود ترزق بطفلها الثالث وتكشف اسمه الغريب

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-28

وفد نقابة النفسانيين اقترح في بعبدا إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات العامة وخطط الطوارئ

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-21

بجرائم سرقة وتجارة مخدّرات… توقيف ثلاثة مطلوبين للقضاء في البقاع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
09:55

أطباق خريفية مع الشيف فادي زغيب: سلطة موسمية والسمك المحمّر مع باستا لينغويني (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:52

نواف سلام يعود الى النبطية برسالتين

LBCI
أخبار لبنان
07:02

المطارنة الموارنة ندّدوا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب: ندعو إلى دعم المفاوضات وحصر السلاح بيد الدولة والتقدّم في الإصلاح الاقتصادي

LBCI
أخبار لبنان
06:35

وزير الصحة يعرض ملف التغطية الدوائية

LBCI
أخبار دولية
06:29

طيار رحلة "فلاي دبي" لرئيس وزراء الهند: لم يكن ممكنا أن أترك جميع الركاب يموتون

LBCI
أخبار دولية
03:25

ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
حال الطقس
05:32

الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:45

السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها

LBCI
أخبار لبنان
09:37

القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

LBCI
أخبار لبنان
05:43

عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More