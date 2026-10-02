بمبادرة من وزارة الزراعة مجلس الوزراء يقرّ إعفاء بذور الخضر من الرسوم الجمركية... هاني: خفض كلفة الإنتاج يبدأ من تخفيف الأعباء عن المزارع وتعزيز قدرته على المنافسة

أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه "في خطوة جديدة لدعم المزارعين وخفض كلفة الإنتاج، أثمرت متابعة الوزارة إقرار مجلس الوزراء إعفاء أصناف البند التعريفي 1209.91 الخاص ببذور الخضر من الرسوم الجمركية البالغة 5%، وذلك بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ الأول من تشرين الأول 2026".



ووقالت انها "كانت قد بادرت إلى طلب إلغاء هذه الرسوم"، موضحة أن لبنان "لا ينتج بذورًا هجينة أو مؤصّلة لعدد كبير من الخضر، ومنها البندورة والخيار والبطيخ والجزر والشمندر، ما يجعل استيرادها حاجة أساسية لاستمرار الإنتاج الزراعي".



وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن "هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الوزارة الهادفة إلى تخفيف كلفة مستلزمات الإنتاج ودعم المزارع من بداية الدورة الزراعية وصولًا إلى التسويق والتصدير، بما يعزز جودة الإنتاج اللبناني وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية".



وأشار إلى أن "دعم المزارع لا يبدأ عند تسويق المحصول فقط، بل من تأمين مستلزمات الإنتاج بكلفة أقل ورفع الإنتاجية والجودة، بما يساعده على الاستمرار في أرضه وتحقيق دخل مستدام".



واشار البيان الى ان" القراريشكّل خطوة عملية ضمن مسار تعمل عليه وزارة الزراعة لتخفيف الأعباء عن المنتجين وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي ودوره في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني".