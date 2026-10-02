أمن الدولة: تحرير سوري وتوقيف أحد خاطفيه في البقاع

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: "في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة بتاريخ 1 تشرين الأول 2026، توافرت معلومات لدى مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة – مكتب زحلة، عن إقدام شخصين لبنانيين (ع.ق.، ذ.ق) على اختطاف سوري يدعى (ص.ع.) واحتجازه داخل أحد المنازل القريبة من المدينة الصناعية في زحلة، بهدف ابتزازه ماليا.



وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستقصاءات، تبين أن الخاطفين أقدما على طلب فدية مالية من أهل المخطوف لقاء إطلاق سراحه، مستغلَين معرفتهما بوجود شقيقه في إحدى الدول الأوروبية وقدرته على تأمين المبلغ المطلوب. وعلى الأثر، نفذت دورية من مكتب زحلة عملية أمنية نوعية، أسفرت عن تحرير المخطوف وتوقيف أحد المتورطين، فيما توارى شقيقه عن الأنظار، والعمل جار لتوقيفه.



وبناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع القضاء المختص".