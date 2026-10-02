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أعمال لرفع أغطية الريغارات بين الدخولية والعدلية لمدة 10 أيام
أخبار لبنان
2026-10-02 | 13:15
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أعمال لرفع أغطية الريغارات بين الدخولية والعدلية لمدة 10 أيام
صدر عن المديرية العامّة لقـوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يـلي:
"باشرت إحدى الشركات المتعهّدة أعمال رفع أغطية الريغارات لتصبح على مستوى الإسفلت، على الطريق الممتدّة من تقاطع الدخولية وصولًا إلى العدلية، بالاتجاهَين.
وتُنفّذ الأعمال يوميًا، اعتبارًا من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من تاريخ 02-10-2026 ولمدّة /10/ أيام.
وتؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق مساحة مرور المركبات على المسلكَين، من دون منع حركة السير.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
أخبار لبنان
أغطية
الريغارات
الدخولية
والعدلية
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