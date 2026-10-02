كرامي عن أزمة النفايات في طرابلس: ان لم يكن هناك حلول خلال 48 ساعة فلدينا الحلول الطارئة للمعالجة

حذّر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي من تداعيات أزمة النفايات في طرابلس، معتبرًا أن "الأزمة الحالية نتيجة الإهمال والتلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة".



ودعا إلى "تحرّك حكومي عاجل"، مطالبًا ب"حسم الملف وإيجاد حل خلال 24 ساعة"، محذرًا من "استمرار تداعيات الأزمة وانعكاسها على مناطق أخرى".



وقال خلال استقبالاته في مكتبه بكرم القلة: "ما يحصل في طرابلس اليوم قد يمتد إلى مختلف المناطق اللبنانية، داعيًا إلى تحمّل الحكومة مسؤولياتها والتوجه نحو حل جذري".



كما دعا أهالي طرابلس إلى "التكاتف وعدم تبادل الاتهامات"، مؤكدًا أن "الأولوية هي معالجة الأزمة، على أن تأتي المحاسبة لاحقًا".



وقال: في غضون ال 48 ساعة القادمة ان لم يكن هناك من حلول، فلدينا الحلول اللازمة والطارئة لمعالجة هذه الازمة، ولا يلومننا احد، لاننا لا نستطيع ان نتخمّل هذا الوضع بهذا الشكل".



واشار الى "العلاقة العائلية والاجتماعية ووحدة الحال التي تربط بين طرابلس عكار"، نافياً اي "اختلافات او خلافات مع اهلنا في عكار لان ما يصيبنا يصيبهم والحال من بعضه".