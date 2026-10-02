وزارة العمل حذرت من صفحة وهمية على "إنستغرام" تنتحل صفة واسم وصورة الوزير حيدر

حذرت وزارة العمل من "صفحة وهمية على "إنستغرام" تنتحل صفة اسم وصورة وزير العمل الدكتور محمد حيدر"، وطلبت من المواطنين عدم التفاعل معها.



ونبهت الوزارة من أن "أي تواصل أو موقف أو طلب صادر عن وزير العمل أو مكتبه يتم حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة"، راجية "توخي الحذر وإبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه مرتبط بهذه الصفحة أو غيرها من الصفحات المماثلة".