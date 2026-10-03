رئيس الجمهورية عرض مع أمين عام "مجلس حكماء المسلمين" أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، الامين العام لـ "مجلس حكماء المسلمين“ المستشار محمد عبد السلام، وبحث معه في أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش، خصوصا أن لبنان، بما يتميز به من تنوع ديني وثقافي، مثَّل عبر تاريخه نموذجًا حضاريًّا للتعايش الإنساني.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها "مجلس حكماء المسلمين" ، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل تعزيز الحوار والتعايش والأخوَّة الإنسانية، ونشر قيم السلام والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

كما أشاد الرئيس عون بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد في رعاية ودعم مبادرات التسامح والأخوة الإنسانية التي يقوم بها المجلس ولاسيما رعاية وثيقة الأخوة الإنسانية العالمية .

وجدَّد رئيس الجمهورية الدعوة التي كان وجهها ، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لزيارة لبنان، تقديرًا لمكانته الإسلامية والإنسانية العالمية، ودوره البارز في تعزيز الحوار والأخوَّة الإنسانية، ونشر قيم السلام والتعايش بين الشعوب.

من جانبه، أعرب المستشار محمد عبد السلام عن تقدير "مجلس حكماء المسلمين" للرئيس عون، مؤكدًا أن لبنان يحظى بمكانة خاصة لما يمثله من تنوع ديني وثقافي وتجربة تاريخية في العيش المشترك، وأن الحفاظ على هذا النموذج وتعزيزه يشكِّل رسالة مهمة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وانقسامات متزايدة.

وأكد حرص المجلس على مواصلة العمل مع المؤسسات والقيادات الدينية والفكرية في لبنان من أجل تعزيز الحوار والتفاهم، وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك والأخوَّة الإنسانية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمنًا واستقرارًا وسلامًا